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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"رعب بالخليفة".. سيدة تشعل النار في نفسها بسبب خلافات زوجية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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شهدت منطقة الخليفة واقعة ماساوية عندما أقدمت سيدة على سكب تنر على جسدها، وأشعلت النيران فى نفسها بسبب خلافات مع زوجها، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة.

تلقى قسم شرطة  الخليفة  بلاغا من الأهالى بقيام سيدة بأشعال النار فى نفسها  بأحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وعثر على سيدة مصابة بحروق فى البطن واليدين والفخذين بنسبة 25 % ، وتم نقلها الى المستشفى لتلقى العلاج. 

بعمل التحريات تبين أن مشاجرة نشبت بينها وبين زوجها قامت على إثرها بإحضار مادة مشتعلة "تنر"، وسكبتها على نفسها وأشعلت النيران بواسطة ولاعة، ويقوم رجال المباحث بسؤال زوجها وأسرتها والجيران لاستكمال التحقيقات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

إشعال النار في نفسه اقدمت سيدة بسبب خلافات خلافات زوجية