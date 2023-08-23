رسميًا.. حسم مستقبل برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

حسم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، مستقبل البرتغالي برناردو سيلفا مع الفريق، لينهي الجدل حول رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن النادي الإنجليزي، تجديد عقد برناردو سيلفا حتى صيف عام 2026، ليستمر داخل قلعة الاتحاد لـ3 مواسم مقبلة.

كان عقد سيلفا القديم مع السيتي، ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2024-2025، قبل تجديد عقده وقطع الطريق على الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وازدادت التكهنات حول رحيل برناردو سيلفا عن السماوي في الصيف الحالي، بعد اهتمام كل من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي والهلال السعودي، في الحصول على خدماته.

وأسهم الجناح البرتغالي في تحقيق الثلاثية التاريخية لمانشستر سيتي في الموسم الماضي 2022-2023، بحصد ألقاب (الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا.

صاحب الـ 28 عامًا، شارك مع مانشستر سيتي خلال الموسم المنصرم في 55 مباراة، وتمكن من تسجيل 7 أهداف وصناعة 8 آخرين.

وقال برناردو سيلفا عقب تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، ويسعدني تمديد فترة وجودي هنا».

وأضاف: «الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان مميزًا للغاية ومن المثير أن تكون جزء من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف».

وأردف: «النجاح يجعلك تريد المزيد، وهذا النادي يمنحني هذه الفرصة لمواصلة الفوز».

وأتم برناردو سيلفا: «أنا أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة».