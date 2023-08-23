كندا تفرض عقوبات جديدة على روسيا تشمل 4 أشخاص و29 كيانا

ذكرت وسائل إعلام روسية أن رئيس الوزراء الكندى، جاستن ترودو، أعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف 4 أفراد و29 كيانا على صلة بالجيش الروسى وقطاعات رئيسية أخرى.

وقال ترودو خلال القمة الثالثة لمنصة شبه جزيرة القرم، بحسب وسائل الإعلام الروسية اليوم الأربعاء "كندا تعلن اليوم فرض عقوبات جديدة تشمل 4 أفراد و29 كيانا بالقطاعات العسكرية والصناعية والمالية والنووية الروسية".

وأضاف: "أن هذه الإجراءات تهدف إلى الضغط على روسيا للخروج من أوكرانيا بكاملها"، مشيرًا إلى أن بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أعلن - فى وقت سابق - أن سياسة "احتواء" بلاده و"إضعافها"؛ تعتبر استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مشيرا إلى أنها لن تكون ناجعة ووجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمى بأكمله.