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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

كيف يستعد بايدن لسباق الانتخابات الأمريكية؟.. "القاهرة الإخبارية" تكشف التفاصيل

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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يسعى الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى تحسين موقفه في الداخل الأمريكي استعدادا لسباق الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024، وسط تحديات داخلية وخارجية.

وعرض برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، على قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا لكيفية استعداد بايدن لسباق الانتخابات الأمريكية؟"، إذ يسعى بايدن إلى حسم قضايا خلافية داخل الشارع الأمريكي من جانب وتعزيز دور الولايات المتحدة دوليا في ظل احتدام التوتر مع روسيا والصين من جانب آخر.

انتقادات حادة وُجهت إلى الإدارة الأمريكية الحالية في إدارة عدة ملفات من بينها الانسحاب الأمريكي من أفغانستان في نهاية أغسطس 2021، ورغم تنفيذ الرئيس الحالي وعوده بالانسحاب، إلا أن الأمر وُصف بالفوضوي والكارثي، ما وضع شعبيته على المحك.

ومنذ إعلان بايدن ترشحه لولاية رئاسية ثانية في أبريل الماضي، رسم خطة لتحسين صورته بالتأكيد على قيادة بلاده ملف الأزمة الأوكرانية واستمرار الدعم العسكري والسياسي الثابت لكييف، ما مكنه من إعادة إحياء العلاقات مع دول الناتو كجزء من تطوير سياسته الخارجية.

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