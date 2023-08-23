روسيا: مصرع قائد مجموعة "فاجنر" و9 أشخاص في تحطم طائرة خاصة بمقاطعة تفير

الأربعاء 23/أغسطس/2023 - 08:26 م

لقي يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر، مصرعه في تحطم طائرة خاصة كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورج، بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية، وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

أوردت ذلك قناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل.

وأكدت روسيا اليوم أن الطائرة التى تحطمت يوجد على متنها قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت فى 13 يوليو الماضى أن مجموعة فاجنر سلمت آلاف الأطنان من الأسلحة والذخيرة للجيش الروسي ، في الوقت الذي تتحرك فيه موسكو لوضع قوة المرتزقة المتمردة تحت سيطرتها، وقالت الوزارة إنها تلقت أكثر من 2000 قطعة من المعدات ، بما في ذلك مئات الدبابات وأكثر من 2500 طن من الذخيرة.