مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي: 1100 شخص في عداد المفقودين في حرائق الغابات بماوي

قدّر مكتب التحقيقات الفيدرالي، اليوم الأربعاء، أن ما يصل إلى 1100 شخص، ما زالوا في عداد المفقودين بعد حرائق غابات ماوي، التي أودت بحياة أكثر من 100 شخص ودمرت مدينة لاهينا التاريخية.

وقال ستيفن ميريل، العميل الخاص المسؤول عن قسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في هونولولو في مؤتمر صحفي - إن ما بين 1000 و1100 شخص ما زالوا في عداد المفقودين في أعقاب حرائق ماوي، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف أن مكتب التحقيقات الفيدرالي قام بتضييق نطاق قائمته للأشخاص مجهولي المصير، مشيرًا إلى أن السلطات أحصت حوالي 1400 من بين 2500 شخص تم الإبلاغ عنهم في الأصل في عداد المفقودين.

وقال ميريل: "نحرز تقدمًا هائلًا، لكن لا أحد في هذه المرحلة سيكون سعيدًا، بما في ذلك أنا، حتى نصل إلى هذه القائمة إلى أبعد ما يمكن أن نذهب إليه".

وأضاف "كما ذكر الرئيس الأمريكي، قد لا نعرف في النهاية عن الجميع، لكننا نعمل بجد مع الاهتمام الفوري لإيصال تلك القائمة إلى المكان الذي نريد أن تصل إليه، وهو أننا واثقون من أننا نعرف ما حدث لـ أفضل ما لدينا من قدرات".

وقال مسؤولو مقاطعة ماوي إنه حتى يوم الثلاثاء، تأكد مقتل 115 شخصًا على الأقل في الحرائق التي اجتاحت الجزء الغربي من الجزيرة. وقال المسؤولون إنهم أكملوا تفتيش المباني السكنية المكونة من طابق واحد في المنطقة ويواصلون تفتيش المنازل السكنية متعددة الطوابق والعقارات التجارية.