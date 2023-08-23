الشوط الأول.. يد الزمالك يتقدم على الحشد العراقي بربع نهائي البطولة العربية

تقدم فريق يد الزمالك، بنتيجة 18-13 على حساب فريق الحشد العراقي، وذلك بالشوط الأول باللقاء الذي يجمع الفريقان مساء اليوم الأربعاء، ضمن مباريات دور الـ 8 للبطولة العربية للأندية التي تقام حاليا في السعودية .

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، أول أمس الإثنين، على الشعلة اليمني بنتيجة 51 - 14، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية لليد المؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

يقود الفريق الأبيض أحمد رمضان مديرا فنيا، وإيهاب محسن مدربا مساعدا، وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا، وأحمد صلاح مدربا للاحمال، وعادل إمام مديرا إداريا، ومحمد سامي إداريا.