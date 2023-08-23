فرقة أنغام الشباب تنير مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون

أحيت فرقة أنغام الشباب، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، الليلة السادسة لبرنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وقدم نجوم فرقة أنغام الشباب باقة متنوعة من الأغانى الشهيرة التي تغنى بها الفنانون "فارس، وتامر سعيد، وضياء عز الدين"، كما تغنى فريق "شباب لايف" بالفرقة بمجموعة من الأغانى لنجوم الطرب، بجانب عدد من الأغانى الوطنية، تغنى بها الفنانون "كمال كمال، وأحمد الأمير، وعبد الله الجسمي".

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيه .