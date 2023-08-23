وكيل صحة الشيوخ: السيسي أثبت أنه زعيم صاحب رؤية شاملة لتعزيز مكانة مصر

أعلن النائب حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تأييده التام لبيان حزب مستقبل وطن والعديد من الأحزاب الوطنية الكبرى، لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة. قائلا: إن الوطن بحاجة للرئيس السيسي ولا يمكن التفريط ابدا في المنجزات السابقة التي تحققت على أرض الوطن طيلة السنوات الماضية في مختلف القطاعات.

ونوه خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أن تأييد ترشح الرئيس في الانتخابات الرائسية المقبلة، هدفه الحفاظ على المنجزات الوطنية الهائلة، ومسیرة التنمیة والبناء التي یقودھا الرئیس السيسي، وما قطعته مصر في طریقھا نحو الجمھوریة الجدیدة وتوفیر حیاة كریمة للمصریین، والحفاظ على المقدرات الوطنیة، ودعم تماسك المجتمع المصري. مشددا: السيسي هو القائد القادر على الابحار بسفينة الوطن في ظروف وتحديات هائلة.

ولفت وكيل صحة الشيوخ، أن الرئيس السيسي نجح في تثبیت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتھا الوطنیة وإحداث نھضة تنمویة كبريوملموسة في كافة القطاعات، وشملت عدة محاور أساسیة علي رأسھا التعلیم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعیة وكفاءة المؤسسات الحكومیة والتنمیة الاقتصادیة والتنمیة العمرانیة والسیاسة الداخلیة والخارجیة والأمن القومي.

وأضاف الرئيس السيسي، استطاع استعادة مكانة مصر الدولية أمام العالم، وتعزیز مسار التنمیة الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات، ولديه شعبية هائلة بين المصريين.

واختتم د.خضير، ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة ضروري للغاية، لمصلحة الوطن ومستقبل مصر وقد اثبت السيسي مكانته كزعيم كبير صاحب رؤية شاملة نحو المستقبل.