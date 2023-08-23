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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب العاصفة الترابية.. محافظ أسوان يوجه بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر| صور

عاصفة ترابية تضرب
عاصفة ترابية تضرب مدينة أبوسمبل
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وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بوقف حركة الملاحة النهرية ببحيرة ناصر بصورة مؤقتة، ولحين تحسن حالة الطقس، مع رفع درجة الإستعداد القصوى لفرق الحماية المدنية، والإسعاف والمستشفيات .

جاء ذلك أثناء متابعته لموقف تداعيات سوء الأحوال الجوية وهبوب عاصفة ترابية مفاجئة شديدة غطت سماء مدينة أبو سمبل السياحية ، مع إنخفاض مدى الرؤية الأفقية .

وناشد المواطنين بالمدينة السياحية بالإلتزام بأماكن تواجدهم ، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث ، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لإحتمالية سقوط أمطار .

فيما كلف اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات بطريق أسوان / أبو سمبل السياحى بالتهدئة ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية .

وأكد أن هناك تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى حيث أنه فى حالة إنخفاض مستوى الرؤية بشكل كامل سيتم تباعاً غلق حركة الملاحة النهرية أو الجوية أو الطرق طبقاً للحالة الجوية ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول .

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الاحوال الجوية حركة الملاحة النهرية رفع درجة الإستعداد القصوي عاصفة ترابية مدينة أبو سمبل أخبار محافظة أسوان