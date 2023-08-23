حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة ببورسعيد

شهدت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة الصناعية والثانوية العامة بإجمالي 33 طالبا.

حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مدارس التربية الخاصة

وأشادت وكيل أول الوزارة، خلال كلمتها للحضور، بجهود معلمي التربية الخاصة مع طلابهم، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تولي اهتماما غير مسبوق بذوي الاحتياجات الخاصة، وبحقوقهم في كافة مجالات الحياة وصولا لدمجهم مع أقرانهم من نفس الفئة العمرية بالمدارس.

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني بلغة الإشارة ثم تلاوة القرآن الكريم واشتمل العديد من الفقرات الفنية المتنوعة من أداء طلاب التربية الخاص بالإضافة لفقرتي مسرح العرائس والتنورة التى لاقت قبول واستحسان الحضور، وفي نهاية الحفل قامت وكيل أول الوزارة بتكريم الطلاب الخريجين وأوائل الشهادات.