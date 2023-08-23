لافروف: قمة البريكس خطوة مهمة على طريق تعميق التفاعل في صيغة "البريكس إفريقيا"

أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، بجهود جنوب إفريقيا، في رئاسة مجموعة البريكس (التي تضم: جنوب إفريقيا، البرازيل، الصين، الهند، روسيا)، مشددا على أن القمة الحالية المنعقدة في جوهانسبرج، بمثابة "خطوة مهمة للغاية إلى الأمام على طريق تعميق التفاعل في صيغة (البريكس إفريقيا)".

وأفادت الخارجية الروسية في بيان اليوم بأن لافروف ونظيرته الجنوب إفريقية ناليدي باندور، ناقشا خلال اجتماعهما على هامش قمة البريكس - سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وفقا لما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية.

ووفقا للخارجية الروسية، تطرق لافروف وباندور، في مباحثاتهما إلى مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وجنوب إفريقيا، بما في ذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية.

وأشار الجانبان إلى توافق البلدين على مواصلة تنسيق الإجراءات في الأمم المتحدة ومجموعة البريكس والمنصات الدولية الأخرى، بشأن القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي.