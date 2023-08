صحة المنوفية: تدريب أطباء المستشفيات على الأشعة التشخيصية

نظمت مديرية الصحة بالمنوفية، محاضرة تدريبية لأطباء المستشفيات وعددهم (32) طبيبا بعنوان xray, u/s intervention in different diagnoses .

ألقى المحاضرة الدكتور هيثم سلامة مسئول إدارة الأشعة بإدارة العلاجي بالمديرية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، وبناءً على تعليمات الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي المهنى والتطوير المستمر والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهنى ، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، بضرورة الارتقاء بمستوى مقدمي الخدمات الطبية للمواطنين .

تم التنظيم بإشراف الدكتورة إيمان مصطفي مدير إدارة التدريب والمدارس بالمديرية ، والدكتورة عائشة الأبيض والدكتورة هالة البربري ، والدكتور محمود أباظه مسؤولي تدريب بالادارة .

يذكر أن ذلك يأتي في إطار فعاليات خطة التدريب الخاصة بقسم التدريب بإدارة التدريب والمدارس بالمديرية والتى تم وضعها طبقاً للاحتياجات التدريبية للمستشفيات والإدارات الطبية التابعة للمديرية ضمن برنامج تقييم الأداء WPA وذلك لرفع كفاءة الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بجميع أنحاء المحافظة.