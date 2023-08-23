ناريندرا مودي يدعو لتعزيز التعاون في مجال الفضاء والتكنولوجيا بين دول "البريكس"

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قمة مجموعة "بريكس" إلى تعاون الدول الأعضاء، في مجالات الفضاء والتعليم والتكنولوجيا.

وأضاف مودي: "اقترحنا تشكيل نظام أقمار صناعية لمجموعة "بريكس"، واستحداث مركز لأبحاث الفضاء، ما سيعود بالفائدة على البشرية جمعاء".

كما شدد مودي على "ضرورة التعاون في مجال التعليم وتنمية المهارات والتكنولوجيا.. لجعل "بريكس" منظمة مستعدة للمستقبل، يجب علينا إعداد مجتمعاتنا للمستقبل"، وفقا لـ «روسيا اليوم».

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بكلمته في الجلسة العامة لقمة "بريكس" في جنوب إفريقيا استمرار سعي الغرب للهيمنة، فيما تعمل مجموعة "بريكس" على تعزيز قدراتها لقيام عالم متعدد الأقطاب.

وقدم قادة مجموعة "بريكس" في كلماتهم جملة واسعة من الاقتراحات لانتقال "بريكس" إلى مستوى جديد من التعاون، بما يخدم قيام عالم متعدد الأقطاب مبني على ميثاق الأمم المتحدة.