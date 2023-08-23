اللجنة الثلاثية بالزمالك تحاول تجهيز مستحقات اللاعبين المتأخرة

تحاول اللجنة الثلاثية بالزمالك، خلال الأيام الأيام المقبلة، تجهيز جزء من مستحقات اللاعبين المتأخرة، سواء في كرة القدم أو الألعاب المختلفة قبل بدء الموسم لكافة فرق النادي .

وتعول اللجنة الثلاثية على حل أزمة الحجز على أرصدة النادي بالإضافة للاشتراكات السنوية للأعضاء والقيمة المالية من عقوبة محمود كهرباء وعقود الرعاية وايجار محلات النادي، وذلك لإنعاش الخزينة ثم صرف المستحقات لكافة الفرق .

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور باستقالة جماعية في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد فشلهم في إيجاد حلول مالية للمشاكل الكبيرة التي يمر بها نادي الزمالك؛ نظرًا للحجز على الأرصدة في البنوك.

ورحبت وزارة الشباب والرياضة برئاسة أشرف صبحي بقرار إدارة الزمالك، مع تعيين لجنة ثلاثية سريعًا تدير النادي مؤقتًا مكلفة من وزارة الرياضة تضم كلًّا من: حسن موسى مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك، وأحمد فؤاد مديرًا ماليًا، وأيمن عبد المنعم مديرا للنشاط الرياضي.

وتشهد انتخابات الزمالك المقبلة صراعًا شرسًا على منصب الرئيس، حيث أعلن حسين لبيب خوض الانتخابات المقبلة على منصب الرئيس، ويدرس حاليا أحمد سليمان وهاني العتال وخالد عبدالعزيز وعمرو الجنايني الترشح على منصب الرئيس أيضا، وكل مرشح يجهز قائمة نارية.