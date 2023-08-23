كامل الوزير يتابع مع محافظ الدقهلية الموقف التنفيذي لمشروعات "النقل"

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها وزارة النقل في نطاق محافظة الدقهلية

تناول اللقاء الموضوعات التالية:

1. مشروعات الطرق التى تقوم بتنفيذها الوزارة في نطاق المحافظة حيث تم الانتهاء من مشروع توسيع ورفع كفاءة الطريق الدائري حول مدينة المنصورة من كوبري سندوب حتى كوبري المنصورة على النيل بالإضافة إلى إنشاء حارة ثالثة بطول 4.5 كم وانشاء المرحلة الأولى من منزل ومطلع لكوبري الجامعة على النيل وجار إنشاء المرحلة الثانية من المنزل والمطلع بتكلفة اجمالية مليار جنيه وكذلك متابعة تطوير وتوسعة طريق رافد جمصة ( المنصورة - جمصه ) بطول 50 كم وتكلفة 2 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من أعمال الطرق وجار الانتهاء من توسعة 3 كباري واقعة على الطريق .

2. الموقف التنفيذي لمشروع انشاء طريق شرق الرياح التوفيقي في نطاق محافظة الدقهلية في المسافة من هلا - ميت غمر - أجا بطول 35 كم وتكلفة 4.5 مليار جنيه وتطوير طريق المنصورة - محلة دمنه - دكرنس بطول 18 كم وتكلفة 135 مليون جنيه والمرحلة الثانية من ازدواج طريق المنصورة - طناح - دكرنس - المطرية في المسافة من طناح حتى دكرنس بطول 10 كم وتكلفة 278 مليون جنيه وكذلك تم متابعة تطوير الطريق الدولي الساحلي بإنشاء طريق الشاحنات الخرساني ليكون 6 حارات بكل اتجاه 3 حارات طريق رئيسي اسفلتي + 3 حارات شاحنات رصف خرساني في القطاعات من دمياط - المنصورة الجديدة - كراكة الرمال السوداء بطول 84 كم وتكلفه 9.6 مليار جنيه وكذلك انشاء كوبري اعلى تقاطع طريق المنصورة - دمياط الغربي - خط سكه حديد طنطا - دمياط بتكلفه 420 مليون جنيه

3. مشروعات تطوير الطرق الجاري تنفيذها بمبادرة حياة كريمة في نطاق المحافظة بإجمالي أطوال 138 كم وإجمالي تكلفة 2.3 مليار جنيه وأهمها طريق دمياط - شربين - طلخا الغربي بطول 37 كم وطريق شربين - دمياط الشرقي بطول 25 كم وطريق شربين - كفور الغاب بطول 20 كم وطريق شربين - بسنديله بلقاس بطول 12 كم.

4. استكمال طريق المشاية وتحويل الطريق القائم إلى ممشى لأهل مدينة المنصورة

5. الطريق الدولي الساحلي في نطاق محافظة الدقهلية:

أ‌- إنشاء 3 كباري مشاة على الطريق الدولي الساحلي لتأمين عبور الطلبة والمواطنين امام الجامعات (الدلتا – المنصورة الدولية – المنصورة الأهلية).

ب‌- دراسة تقليص المناطق المستقطعة من المنطقة الصناعية بجمصة إلى أقل حد واستكمال تنفيذ طريق الشاحنات في نطاق مدينتي جمصة والمنصورة الجديدة.

6. قيام وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بمعاونة محافظة الدقهلية في تطوير ( 6 مراسي) نهرية والتعاقد مع شركة متخصصة في تسيير الأتوبيسات النهرية لتنشيط حركة النقل النهري في مدينة المنصورة وربطها بمدينة شربين شمالاً وميت غمر جنوباً.