رئيس جامعة المنصورة الأهلية يبحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد من البرامج الجديدة

عقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اجتماع المجلس الأكاديمى بحضور مديري البرامج المختلفة بجامعة المنصورة الأهلية لمتابعة الفصل الدراسى الصيفى، ومتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد 2023-2024، ومتابعة أعمال التنسيق والقبول للطلاب الجدد من الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية طبقا للحد الأدنى المعلن من مجلس الجامعات الأهلية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية الهندسة والمستشار الهندسي لرئيس الجامعة، الدكتور محمد عطوة عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية، الدكتورة رئيفة علام عميد كلية التمريض، الدكتورة أميرة طمان مدير برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، والدكتورة نهى الوصيفي مدير برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، والدكتور أحمد الشيخ مدير برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، والدكتور إيهاب عبد الحي مدير البرامج بكلية الهندسة، الدكتور وليد الطنطاوى مدير عام شئون التعليم والطلاب.

وكلف رئيس الجامعة، خلال الاجتماع مديري البرامج بإعداد الجداول الدراسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسى الجديد والاطمئنان على البدء في تنفيذ خطة الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة الجدد، والاطمئنان على جاهزية المعامل المركزية والورش الهندسية والمدرجات والقاعات الدراسية.

وأكد على إتاحة مستشفيات جامعة المنصورة وقاعات التدريب لطلاب جامعة المنصورة الأهلية فى ضوء التعاون والبرتوكولات المبرمة ما بين جامعة المنصورة وجامعة المنصورة الأهلية.

وبحث الاستعدادات لبدء الدراسة بعدد 3 برامج جديدة بالعام الدراسى الجديد وهى برنامج البكالوريوس فى علوم التمريض بكلية التمريض، برنامج التسويق الرقمى والعمليات الإلكترونية وبرنامج ريادة الأعمال الالكترونية بكلية الاقتصاد والعلوم الادارية، برنامج هندسة العمارة المستدامة، برنامج الهندسة الطبية، برنامج الحاسبات والاتصالات بكلية الهندسة بالاضافة الى 6 برامج تستقبل الطلاب للعام الثانى وهى برنامج الطب والجراحة بكلية الطب، برنامج طب الأسنان بكلية طب الأسنان، برنامج فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة، هندسة الذكاء الاصطناعى، برنامج هندسة البناء والتشييد، هندسة الميكاترونكس.

كما عقد رئيس جامعة المنصورة الأهلية اجتماعا مع أعضاء الجهاز الإداري لمتابعة الاستعدادات والجاهزية للعام الدراسي الجديد، وتم استعراض الخطط الدراسية والترتيبات المالية والإدارية.

وأثنى رئيس الجامعة خلال اللقاء على الجهود التى بذلها فريق العمل الإدارى بالتنسيق مع مديرى البرامج للارتقاء بالمنظومة التعليمية بجامعة المنصورة الأهلية وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

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