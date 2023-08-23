ضبط المتهم بقتل قط باستخدام ماسورة حديدية في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على قط باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه وضبط مرتكب الواقعة.

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها، إنه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بالتعدى على "قط" باستخدام ماسورة حديدية حتى نفوقه.

وأضافت: بالفحص أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور وتبين أنه (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتخلصه من الأداة المُستخدمة بإلقائها بالطرق العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.