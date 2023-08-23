نيجيريا تخصص 500 مليون دولار لمشروعات البنية التحتية مع مرونة رفعها إلى أكثر من مليار

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار السيادي النيجيرية، أمينو عمر صادق، أن الهيئة خصصت 500 مليون دولار للبنية التحتية المحلية، مع مرونة رفع هذه المخصصات إلى أكثر مليار دولار.

وأوضح صادق في تصريح تناقلته وسائل الإعلام المحلية أن الهيئة لديها محفظة استثمارية قوية للبنية التحتية تغطي العديد من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والرعاية الصحية والبنية التحتية المالية والتكنولوجيا والابتكار والطاقة، كما شرعت الهيئة في تطوير مؤسسات ومنصات لتحسين النظام البيئي للسوق المالية داخل البلاد.

وقال إن الهيئة طورت مشروع طاقة شمسية بقدرة 10 ميجاوات، الذي خلق أكثر من 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما يجري بناء أكثر من 13 ألف وحدة سكنية ميسورة التكلفة في مختلف ولايات البلاد من خلال مشاركتها في قطاع الإسكان.

وشدد على أن الهيئة ساندت أكثر من 236 ألف مزارع في مشاريع زراعية مختلفة، وبموجب المبادرة الرئاسية للأسمدة؛ سهلت الهيئة إنتاج 3.8 مليون طن متري من الأسمدة للمزارعين، في جميع أنحاء البلاد.