رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج طلاب كلية العلوم دفعة 2023

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة عام 2023 لطلاب كلية العلوم بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والدكتور رشدى العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عبد الحميد الشاعر وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، خلال كلمته بالحفل: يسعدني ويشرفني بالإنابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب بضيوف الجامعة وأولياء الامور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، موجهًا الشكر لأسرة كلية العلوم على اقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية.

وأكد “دسوقي” أن الجامعة هي مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية العلوم من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم ان تفخرو أن ابنائكم تخرجو من كلية العلوم جامعة كفر الشيخ.

وأشار إلى حرص الدولة المصرية، بالاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الاولي للجمهورية الجديدة، وتوفير كافة الامكانيات المتاحة لكل الخرجيين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة بالاهتمام بالانشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذا للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.

وأوصي رئيس جامعة كفر الشيخ، أبنائه الطلاب بأنهم هم سفراء الجامعة للعالم والمجتمع، وانهم ابناء اوفياء لهذا الوطن الغالي مصر، موجها الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل ثمين وغال فى سبيل ان يصلوا بأبنائهم الى هذا اليوم، كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والعاملين بكلية العلوم الذين عملوا بروح الفريق من أجل تحقيق أهداف الجامعة ورسالتها، كما وجه التهنئة لأبنائه الطلاب فهم من جنوا ثمار جهدهم خلال مدة الدراسة وأوصاهم بأن يمدوا جسور التواصل بينهم لأنهم أمل الحاضر والمستقبل.

وفى نهاية كلمته أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اننا جميعًا اعضاء هيئة التدريس والهئية المعاونة والجهاز الاداري والطلاب الخريجين وأسرهم، نقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية الرشيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من اجل رفعة وتقدم وطننا الغالي مصر.

واثناء الحفل تم تقديم عرض تعريفي عن الكلية وأقسامها، وتكريم اعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم صورة تذكارية لخريجي كلية العلوم دفعة عام 2023 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ ونواب رئيس الجامعة واعضاء هيئة التدريس بالكلية.