"سناب" تتيح إيقاف تشغيل تخصيص المحتوى القائم على التتبع في أوروبا

ذكر موقع "تك كرانش" التقني أن منصة سناب Snap أتاحت لمستخدميها في أوروبا إيقاف تشغيل تخصيص المحتوى القائم على التتبع.

وأوضح الموقع أن سناب تعد أحدث شركة وسائط اجتماعية رئيسية تتبع التغييرات القادمة في أوروبا والتي تشمل قدرة مستخدمي تطبيق المراسلة الخاص بها على إيقاف تشغيل تخصيص المحتوى القائم على التتبع.

تأتي هذه الإجراءات قبل الموعد النهائي الرئيسي للامتثال للوائح الرقمية يوم الجمعة المقبل.

يتطلب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) إتاحة إلغاء الاشتراك في أنظمة التوصية بالمحتوى بناءً على تحديد سمات نشاطهم الخاص على النظام الأساسي، بالإضافة إلى عدد من تدابير الشفافية والمساءلة الخوارزمية التي يتم تطبيقها على ما يسمى VLOPs (منصات كبيرة جدًا عبر الإنترنت) وVLOSE (محركات بحث كبيرة جدًا عبر الإنترنت).