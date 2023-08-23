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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

شباب المقاولون العرب يختتم معسكر الإسماعيلية

فريق المقاولون مواليد
فريق المقاولون مواليد 2003
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أنهى فريق الشباب بنادي المقاولون العرب مواليد 2003 ، معسكره المغلق بالإسماعيلية بمباراة ودية مع فريق الإسماعيلي والتي انتهت بتعادل الفريقين 1_1 ،  وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة الجمهورية للشباب للموسم الرياضى 2024/2023

انتظم فريق الناشئين مواليد 2005   في معسكر  بالإسماعيلية وتستمر فترة المعسكر حتي يوم الاثنين المقبل ، يأتي المعسكر ضمن استعدادات الفريق للمشاركة في بطولة الجمهورية للناشئين في الموسم الرياضي 2024/2023.

يقود  محمود العارف مهمة المدير الفني للفريق، بينما يشغل محمد فوزي منصب المدرب ، وأحمد صابر مدرب حراس المرمى، ويتولى أحمد هشام دور أخصائي إصابات الملاعب ، و هاني عدلي إداري الفريق ٠

تحت قيادة الكابتن يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين، ومحمد عبد العزيز (زيزو) مشرف قطاع الشباب والناشئين، وعبد الفتاح صالح المدير الإداري للقطاع. والمهندس محمد عادل، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة ٠

يختتم معسكر الإسماعيلية بالاسماعيليه شباب المقاولون العرب فريق الإسماعيلي فريق الشباب بنادي المقاولون العرب مواليد 2003