رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخريج طلاب كلية العلوم

شهد، الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، حفل تخريج دفعة عام 2023 لطلاب كلية العلوم بالجامعة، بمسرح قاعة المؤتمرات، بحضور الدكتور اسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مجدي محفوظ عميد كلية العلوم، والدكتور رشدى العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور عبد الحميد الشاعر وكيل كلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، وأولياء الأمور.

وخلال كلمته قال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ: “يسعدني ويشرفني بالانابة عن أسرة جامعة كفر الشيخ أن نرحب ضيوف الجامعة وأولياء الامور، فى درة التاج للجامعات المصرية جامعة كفر الشيخ، أشكر أسرة كلية العلوم على اقامة هذا الحفل الكريم للاحتفال بتخريج دفعة جديدة لطلبة الكلية”.

وأضاف: “جامعة كفر الشيخ مفخرة الجامعات المصرية كلها، فالجامعة كل يوم يحدث فيها الجديد، وكلية العلوم من الكليات الرائدة على المستوي المحلي والاقليمي والدولي، ولكم ان تفخروا أن ابنائكم تخرجو من كلية العلوم جامعة كفر الشيخ”.

وأشار دسوقي، إلى حرص الدولة المصرية، على الاهتمام بالتعليم باعتبارها القضية الاولي للجمهورية الجديدة، وتوفير جميع الامكانيات المتاحة لكل الخرجيين لتحقيق أعلي مستوي من المهارة والمعرفة، ليصبح الخريج مناسب لسوق العمل على المستوي المحلي والاقليمي والدولي.

كما أكد رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على الاهتمام بالانشطة الطلابية لبناء شخصية سوية لتخريج الطلبة فى أبهي صورة تنفيذا للتوجيهات السياسية، لتوسيع مدارك الطلبة حول كيفية ملء وقت الفراغ بما يلبي مختلف حاجاتهم وينمي مهاراتهم أو خبراتهم للمساهمة في تفتح قدراتهم الإبداعية المختلفة، وترسيخ المبادئ والقيم الجيدة لدى الطالب الجامعي بما يحقق تقدم وتطور المجتمع، وتعزيز قدرات الطالب على الانسجام والتفاعل مع البيئة التي ينتمي لها.

وجرى تقديم عرض تعريفي عن الكلية وأقسامها، وتكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية، ثم التقاط صورة تذكارية لخريجي كلية العلوم دفعة عام 2023 توسطهم فيها رئيس جامعة كفر الشيخ ونواب رئيس الجامعة واعضاء هيئة التدريس بالكلية .

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