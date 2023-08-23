محرز يبعد برناردو سيلفا عن صفوف باريس سان جيرمان

كشفت تقارير فرنسية، أن النجم الجزائري رياض محرز، أضاع صفقة ثقيلة على باريس سان جيرمان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعدما رحل إلى دورى روشن السعودى.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" أن سان جيرمان ، ضاعت عليه صفقة التعاقد مع برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، في اللحظات الأخيرة، وذلك بسبب رحيل محرز إلى أهلى جده السعودى.

وأكدت أن جميع الأطراف كانت متفقة على إتمام هذه الصفقة، موضحًة "أن رحيل رياض محرز إلى السعودية، عرقل انتقال النجم البرتغالي إلى صفوف الفريق الباريسي".

كان محرز قد انتقل إلى أهلي جدة هذا الصيف، ووقع عقدا مع الفريق السعودي لمدة 3 مواسم.

وذكرت الصحيفة أن صفقات الدوري السعودي مثلما كانت مفيدة للأندية الأوروبية، لكنها عرقلت في الوقت ذاته، صفقات أخرى أقوى.

ويعتبر خير مثال لذلك هو تخلص سان جيرمان من نيمار عن طريق بيعه إلى الهلال السعودي مقابل 90 مليون يورو، ليكون الأغلى فى تاريخ دورى "روشن".