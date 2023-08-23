دورة تدريبية في الإسعافات الأولية لأعضاء أندية التطوع بشباب فوة

نظمت إدارة شباب فوة، دورة تدريبية فى الإسعافات الأولية بمركز شباب قبريط، ضمن فاعليات «صيف شبابنا» مبادرة وزير الشباب والرياضة، بمشاركة أعضاء أندية التطوع، بحضور 40 عضو من أعضاء مراكز شباب «عربان، منية الأشراف، السالمية، ابـودراز » برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية بصدد تنظيم العديد من البرامج والفعاليات الرياضية والتثقيفية وغيرها من الفاعليات ضمن مبادرة «صيف شبابنا»، مشيرًا إلى أهمية الدورة التدريبية للإسعافات الأولية للشباب التى تهدف إلى إكساب أعضاء أندية التطوع المهارات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية التي تساعد في إنقاذ حياة المصاب والحد من المضاعفات التي يتعرض لها نتيجة الإصابة، كما تناولت تعريف الإسعافات الأولية ذلك الإجراء الأولى لإنقاذ الحالات المصابة.

قدمت الدورة التدريبية، لأعضاء أندية التطوع بمراكز شباب فوة، الدكتورة جهاد رمضان، بإشراف مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب ومتابعة تنفيذ صبحى عبد العزيز مدير الإدارة العامة للشباب والدكتور فوزي حسيب مدير إدارة المشروعات والسيد درويش مدير إدارة شباب فوة، تنفيذ باسم سعيد منسق أندية التطوع بالمديرية.