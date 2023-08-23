غدًا.. حفل موسيقي للمايسترو محمد عادل في قصر الأمير طاز

يحيى المايسترو محمد عادل، حفلا موسيقيا، في الثامنة مساء غد الخميس، بقصر الأمير طاز، ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية، ضمن فعاليات النشاط الفني للقطاع.

يتضمن برنامج الحفل عزف عدد من مؤلفاته الموسيقية منها: "الوعد المنسي"، و"غريب"، و"حنين من القلب"، و"الحصان المجنح"، بالإضافة إلى مؤلفه الجديد "الخاتم المسحور".

كما يقدم محمد عادل أغنيتين جديدتين، هما: "حبيبته على إيه"، و"حب يفوت" من تأليفه، وكلمات الشاعرة جيهان عيد، وغناء المطربة نورهان صلاح.

يذكر أن د. محمد عادل، أستاذ مساعد بقسم التأليف والقيادة بمعهد الكونسرفتوار، وله العديد من المؤلفات الموسيقية.