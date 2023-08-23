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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

المصري يجهز عيادة طبية للفريق الأول .. صور

العيادة الطبية الخاصة
العيادة الطبية الخاصة بالفريق الأول
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انتهى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بقيادة الدكتور محمود الشحات، اليوم الأربعاء، من إجراءات تجهيز العيادة الطبية الخاصة بالفريق.

بالصور.. المصري يجهز العيادة الطبية الخاصة بالفريق الأول 

يأتي ذلك بعد أن أجرت إدارة النادي شراء كافة الأجهزة الطبية اللازمة والمتمثلة في أجهزة الترددات الحرارية والموجات الصوتية العلاجية وأجهزة الليزر عالي الجودة بالإضافة إلى كافة التجهيزات الطبية الأخرى.

وأعلنت إدارة النادي المصري أن العيادة الطبية بدعم وتمويل شخصي من كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري.

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