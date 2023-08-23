"التعليم" تعلن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين الراغبين في الالتحاق بـ"مدارس ابدأ"

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين الراغبين في الالتحاق بفريق عمل مدارس "ابدأ" الوطنية للعلوم التقنية في مدينتي (بدر/ دمياط)، وذلك خلال الفترة من 23/8/2023 حتى 2/9/2023، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر هذا الرابط:‏ https://tawzef.emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أن مدارس " أبدأ " في مدينتي (بدر / دمياط) تعد بداية مجموعة من المدارس الجديدة على مستوى الجمهورية في العديد من التخصصات، حيث تهدف مدارس "ابدأ" إلى توفير تعليم فني وتقني متطور ومتخصص في مجالات حديثة ومطلوبة في سوق العمل، كما تسعى المدارس إلى تغيير الصورة الذهنية للتعليم الفني والتقني في المجتمع، وإبراز دوره في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن الالتحاق بالعمل فى المدارس الوطنية للعلوم التقنية "ابدأ" يوفر العديد من المزايا منها العمل في بيئة تعليمية تتمتع بالانضباط، وتواكب التطور التكنولوجي الـعـالمي ومتطلبات الأمن والسلامة، وتطبيق معايير الجودة العالمية، وتوفير ملابس الوقاية الشخصية والزي الخاص بالتدريب العملي لجميع المدربين، بالإضافة إلى توفير تدريبات دورية لتدريب ورفع كفاءة المعلمين والمدربين والإداريين لتواكب معايير الاعتماد الدولي، والحصول على حوافز مادية مرتبطة بجودة الأداء، فضلا عن التمثيل الرسمي للـمـدارس ومراكز التدريب التابعة للمشروع في المؤتمرات والمعارض.

كما أوضحت الوزارة أن شروط الالتحاق بفرق عمل المدارس الوطنية للعلوم التقنية "أبدأ" كالآتي:

• ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2023

• يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات.

• يتاح التقدم لوظائف معلمي المواد الثقافية من معلمي التعليم العام والفني.

• يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمي التعليم الفني فقط.

• سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل

• فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائيًا بدون الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وعلى الطالب المتقدم ملء استمارة التقديم، على الرابط التالي: https://tawzef.emis.gov.eg