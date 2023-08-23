المؤبد لعاطل قتل جاره لخلافات على «نشر الملابس» بمنشأة ناصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، قتل عاملا بمشاجرة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر لخلافات الجيرة بينهما.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهم «س. ج» عاطل، قتل المجنى عليه «م. م» عامل، فى مشاجرة وتوفى متأثرا بإصابته بطلق خرطوش مقيم بدائرة القسم إثر مشادة كلامية بينهما لخلافات الجيرة بينهما وقيام زوجة المتهم بالاعتداء وسب زوجة وأبناء المجنى عليه بسبب خلافات الجيرة، وعندما عاد المتهم لمسكنه حاول التعدى على زوجة المجنى عليه وأبنائه، وتطورت لمشاجرة بينهما حيث تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب باستخدام سلاح نارى نتج عنه مقتل المجنى عليه وإصابته المشار إليها، والتى أدت إلى وفاته فى الحال عقب وصوله المستشفى.

وقال المتهم فى اعترفاته، إنه قتل المجنى عليه دون قصد، وأنه كان شجارا بينهما كما يحدث فى كل مرة وخلافات الجيرة السبب، وأن زوجة المجنى عليه تشابكت مع زوجته وضربتها فذهب للتشاجر معاها ليجد زوجها يتصدى له حاملا آلة حادة فأطلق عليه طلقات نارية دون قصد قائلا الشيطان جعلنى أقتل المجنى عليه وسقط غارقا فى دمائه وتوفى قبل إسعافه.

وقالت زوجة المجنى عليه، إنه يخرج لعمله فى الصباح، ويوم الواقعة فوجئ باعتداء المتهم على أبنائه فتصدى له، وحاول إبعاده عن الشقة ، ليقع المتهم على سلم العقار وفوجئت بإطلاق الرصاص على زوجى ليتوفى في الحال دون رحمة من المتهم، وأن زوجته ساعدته على ارتكاب الواقعة لأنها يوميا تتشاجر معى على نشر الملابس.



وكشفت مناظرة النيابة العامة، أن الجثة لشخص فى العقد الثالث من عمره وبه طلقتان فى القلب والرئة أدت إلى النزيف وتوقف الدورة الدموية والوفاة فى الحال.

كان قسم شرطة منشأة ناصر، تلقى بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل إثر خلافات الجيرة بينهما وبالانتقال لمحل الواقعة وعمل التحريات اللازمة تم القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.