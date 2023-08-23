"مياه الفيوم" تعقد اجتماعًا بدء انطلاق مشروع محطة معالجة كفر محفوظ

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم الأربعاء، اجتماع بدء انطلاق مشروع تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى بكفر محفوظ.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالفيوم، موضحا أن مشروع هدم وإحلال محطة معالجة كفر محفوظ هو أحد مشاريع برنامج توسعات الصرف الصحى بالفيوم، والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (NIF)، ومكمل لمشروع الصرف الصحي الجارى تنفيذه بقرية دوار جبلة حيث يستهدف خدمة قرى كفر محفوظ بمركز طاميه، دوار جبلة بمركز سنورس والعزب التابعة بطاقة تصميمية ٣٠٠٠ م٣ / يوم.

وأضاف "النجار" أن الاجتماع يهدف إلى التأكيد على أهمية الالتزام بما ورد بالأدلة التشغيلية للمشروع وأهمية اتباع الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية حيث تم استعراض الالتزامات التعاقدية بالمشروع ومنها تقديم التصميم المبدئي والنهائي للمشروع - خطط التنفيذ الفنية والمجتمعية خطط التواصل بين أطراف التعاقد والجداول الزمنية علاوة على وضع كافة التوصيات الخاصة بالتنفيذ على جميع المستويات.

وأوضح المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة، أن سياسات البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية تهتم بالعنصر البشرى فى المقام الأول حيث يتم التركيز على خطط التعامل المجتمعى وإجراءات السلامة والصحة المهنية إلى جانب الاهتمام بمستوى وكفاءة التنفيذ للاعمال الفنية، مشيرا الى أهمية توافر جهود جميع الأطراف لإنجاز المشروعات.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق ندا رئيس قطاع التخطيط الفنى بالشركة القابضة، المهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU، المهندس ياسر جمعه رئيس مركز ومدينة طاميه، المهندس صفوت حجازى مدير المكتب الاستشاري، المهندس محمد ابو العز رئيس مجلس إدارة شركة سبكترا للخدمات الهندسية والمقاولات التخصصية.

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