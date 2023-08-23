الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه

تحيي منظمة الأمم المتحدة في مثل هذا اليوم 23 اغسطس من كل عام، اليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه، حيث شهدت ليلتا الثاني والثالث من أغسطس عام 1791 في سانت دومينغ، المعروفة اليوم باسم جمهورية هايتي، بداية ثورة لعبت دورا محوريا في القضاء على تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويتم الاحتفال باليوم الدولي لذكرى الاتجار بالرقيق الأسود وإلغائه في 23 أغسطس من كل عام.



يرمي هذا اليوم إلى ترسيخ ذكرى مأساة الإتجار بالرقيق الأسود في ذاكرة الشعوب، ومن هنا وفي إطار الأهداف التي يسعى مشروع الثقافي "طرق الرقيق" إلى تحقيقها فإنه ينبغي أن يوفر هذا الاحتفال إمكانية الإحاطة الجماعية بالعوامل التاريخية وأساليب وعواقب هذه المأساة، إضافة إلى تحليل وتفسير التفاعلات التي أدت إليها بين افريقيا وأوروبا والأمريكيتين وجزر البحر الكاريبي.



تقول المنظمة انه آن الأوان للقضاء على استغلال البشر قضائاً مبرماً، والعمل من أجل الاعتراف في كل مكان بوجوب تمكين كل فرد من التمتع بحقه في الكرامة تمتعاً غير مشروط على قدم المساواة مع سائر الأفراد، ولنتذكر اليوم ضحايا ومناضلي الماضي ليتسنى لأجيال المستقبل جعل ذكرى أولئك الضحايا والمناضلين مصدر إلهام لاكتساب الشجاعة اللازمة لبناء مجتمعات عادلة.