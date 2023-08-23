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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ القليوبية يشهد حفل تكريم أوائل الشهادات العامة.. صور

تكريم الطلاب
تكريم الطلاب
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شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليويبة، حفل تكريم أوائل الشهادات العامة (الإعدادية - الثانوية العامة - الدبلومات الفنية - الأزهر الشريف) وعددهم 34 طالب وطالبة من اوائل الشهادة الاعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهر الشريف.

وكرم المحافظ 34 طالب وطالبة من أوائل الشهادات العامة على مستوى الجمهورية والمحافظة، وتضمن التكريم توزيع مبالغ مالية بالإضافة إلي شهادات التقدير.

وقال الهجان: سعادتي بالغة لوجودي اليوم وسط ابنائي أوائل الشهادات العامة وتكريمهم واجب علينا جميعًا فهم امل ومستقبل مصر والذين سيقودون مسيرة البناء والتنمية الذي تشهده الدوله المصرية في إطار بناء الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير لأولياء الأمور الذين بذلوا كل الجهد ليتوج أبنائهم بهذا الشرف العظيم، كما وجه الشكر والتقدير لجميع الأساتذة والمعلمين الاجلاء الذين ساهموا فى ظهور القليوبية بالمظهر المشرف على مستوى الجمهورية.

الإعدادية - الثانوية الإعدادية والثانوية أوائل الشهادة الإعدادية الشهادة الاعدادية والثانوية