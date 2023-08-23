بعد ظهور إصابات بمتحور كورونا الجديد.. الصحة: نطبق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية.. وعبد الغفار ينصح المواطنين بارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.. ورئيس لجنة كورونا: يصيب الجهاز التنفسي العلوي

رصدت وزارة الصحة، اكتشاف إصابتين بمتحور كورونا الجديد، وبحسب بيان الوزارة أظهرت نتائج التحاليل من مراكز ترصد حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي أكدت إيجابية حالتين لفيروس كوفيد-19 من سلالة المتحور أوميكرون، موضحة أن الأعراض الإكلينيكية التي ظهرت عليهما خفيفة ويتماثلان للشفاء.

كما أضافت أن قطاع الطب الوقائي بالوزارة يطبق نظام دقيق لترصد الأمراض التنفسية الحادة على مستوى البلاد بهدف الاكتشاف المبكر لمسببات المرض ومعرفة أي تغيرات في عوامل حدوث العدوى، وذلك من خلال عدة برامج ومنها الترصد الروتيني، الذي يتم تطبيقه في 450 مستشفى على مستوى البلد.

كذلك مضت قائلة إنه يتم الإبلاغ عن حالات الأمراض الشبيهة بالإنفلونزا والأمراض التنفسية الحادة والالتهاب الرئوي بصفة دورية ومنتظمة، ويتم أخذ مسحات حلق وأنف من الحالات المنطبق عليها تعريف الحالة ويتم عمل فحص للإنفلونزا وكوفيد-19 والفيروس التنفسي لجميع العينات.

عبدالغفار

فيما أكدت الوزارة، أن أعراض الإصابة بمتحور كورونا الجديد بسيطة ولا يوجد توصيات طبية باتخاذ أي إجراءات إضافية، مردفة أن التوصيات الطبية ما زالت تتمثل بالتطعيم بالجرعات المعززة، خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بالمرض ككبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأمراض التي تؤثر على استجابة الجهاز المناعي للجسم، فضلًا عن التطهير المستمر للأيدي والأسطح، واستخدام الكمامات في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية، وتجنب الاختلاط والتغذية الجيدة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الحالتين المصابتين بمتحور كورونا الجديد تُعانيان من أعراض الالتهابات التنفسية المعروفة.

وتابع “عبد الغفار” أن أجهزة الرصد تفحص الأشخاص لمعرفة ما المرض الذي يعانون منه سواء الأنفلونزا أو كوفيد أو الفيروس المخلوي، لافتا إلى أنه يجب اللجوء إلى المستشفى حال الإصابة بأعراض الأمراض التنفسية خاصة في وجود أحد عوامل الخطورة مثل ضعف المناعة الإصابة بالأمراض المزمنة.

ونصح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، بأهمية ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، وعند المعاناة من التهاب تنفسي أو أمراض البرد، مشددا على أهمية رفع قدرة الجهاز المناعي من خلال الأغذية الصحية السليمة.

وحذر من المضادات الحيوية، موضحا أنها لا تصرف إلا بتوجيهات الطبيب، لأن أضرارها قوية حال الحصول عليها عن طريق الخطأ، وهناك تحذير من منظمة الصحة العالمية بأن هناك 50 مليون شخص حول العالم مهددين بالوفاة بسبب المضادات الحيوية.

حسني

وحول إمكانية تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، أوضح أنه حتى اللحظة الحالية، فإن الأدلة العلمية لا تشير إلى هذا الاتجاه، لأنه رغم سرعة انتشاره ولكن لا يؤدي إلى الدخول للمستشفى أو زيادة حالات الوفاة ولا يتطلب الإجراءات الاحترازية.

في نفس السياق، كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة المصرية تفاصيل عن المتحور الجديد وأعراضه.

وأضاف، أن المتحور الجديد يتميز بسرعة الانتشار ولا يصيب سوى الجهاز التنفسي العلوي، وتشمل أعراضه ارتفاعا في درجة الحرارة وآلام في الجسم والزور، وضعف وتكسير وكحة مستمرة، وشعور بالألم عند البلع أو الحديث فضلا عن سيلان بالأنف والصداع. وأشار حسني إلى أن المتحور الجديد أكثر انتشارًا، لكنه ليس أقوى ولا يسبب عبئا أكثر على المصابين به.