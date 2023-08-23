تركيز على الجانب البدني.. فيوتشر يواصل استعداداته للموسم الجديد

خاض فريق فيوتشر، اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادا للموسم الجديد، حيث يركز الجهاز الفني حاليا على الجوانب البدنية بشكل كبير، مع خوض مباريات ودية .

ويرغب فريق فيوتشر في الظهور بمستوي مميز في الموسم المقبل كما حدث في العاميين الماضيين، حيث شارك الفريق في كأس الكونفيدرالية وحصل المركز الرابع بالدوري، وتوج بكأس رابطة الأندية لأول مرة في تاريخه .

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.

كان فيوتشر وجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادةعلي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.