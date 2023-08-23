أستاذ مناخ: تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة بسبب ظهور أنماط مناخية شاذة

قال شاكر أبو المعاطى، أستاذ المناخ، إن تغيرات المناخ هى ظاهرة العصر، وجميع دول العالم تشعر بها، وآثارها ملموسة، من أمطار، وسيول وموجات حرارية ساخنة، ودرجات حرارة تخطت المعدلات الطبيعية فى الجو، وفى مصر تغيرت المواسم المعروفة، وتأثرت كل نواحى الحياة فى العالم بشكل مباشر.



وأضاف فى مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن التنوع البيولوجى تأثر بسبب تغير المناخ، وأدى إلى هجرة الطيور، وجفاف الأراضى والتصحر، ولكن مؤتمر المناخ "cop27" خرج من حيز الكلام إلى التنفيذ، والتحول فى استخدام الطاقة من التقليدية إلى النظيفة والمتجددة، والتوسع فى مساحات الأراضى الزراعية.

وتابع أبو المعاطى: “تطرف المناخ وظهور أنماط مناخية شاذة كما فى أمريكا، له تداعيات اقتصادية عالمية خطيرة، فذوبان الجليد، يؤدى إلى اختلاف عمق ومنسوب المياه ،وتأثيره على حركة السفن اختلاف سرعات الرياح وتأثيرها على حركة الشاحنات”.