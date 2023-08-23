وزير الاتصالات: إنشاء 13 مركز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات

شهد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الاتصالات وجامعة العريش، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور حسن الدمرداش رئيس الجامعة؛ لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" داخل جامعة العريش؛ بهدف تنمية مهارات طلاب وخريجى الجامعة وشباب محافظة شمال سيناء، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الفعالية، أوضح الدكتورعمرو طلعت أن إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" يعد ثمرة التعاون البناء بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالى والبحث العلمي؛ مؤكدا أهمية مشروع مراكز إبداع مصر الرقمية لكونه يستهدف بناء الانسان من خلال تنمية القدرات الرقمية للشباب وتأهيلهم لأسواق العمل المحلية والعالمية؛ لافتا إلى حرصه على متابعة سير عمل العملية التدريبية والمبادرات البرامج التى تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمراكز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات.



وأضاف أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تتولى إنشاء مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة وضعتها الوزارة لنشر هذه المراكز على مستوى الجمهورية، موضحا أنه تم حتى الآن إنشاء 13 مركز إبداع مصر الرقمية بالمحافظات حيث تم افتتاح 8 مراكز حتى الآن فى كل من أسوان وقنا وسوهاج والمنيا والمنصورة والمنوفية والإسماعيلية والقاهرة، مع بدء التشغيل التجريبى لـ 5 مراكز جديدة فى النصف الأول من 2023 فى محافظات الإسكندرية والجيزة والوادى الجديد وشمال سيناء وبنى سويف.

وأشار وزير الاتصالات إلى أنه من المقرر الوصول إلى 20 مركز إبداع مصر الرقمية مع مطلع العام المقبل وذلك فى إطار خطة تستهدف إنشاء مركز إبداع مصر الرقمية فى كل محافظة.



ينص البروتوكول على أن تنولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إدارة وتشغيل مركز إبداع مصر الرقمية بجامعة العريش؛ ليكون مركزا للتدريب وتنمية الإبداع وريادة الأعمال للشباب بمحافظة شمال سيناء.

يهدف المركز إلى توفير الخدمات التدريبية لطلاب وخريجى الجامعة والمنطقة المجاورة لإعداد كوادر تساهم فى دعم وتطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ونشر ثقافة الإبداع التكنولوجى وزيادة الأعمال، بالإضافة إلى تقديم خدمات تدريبية متخصصة لإعداد المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالكليات ذات الصلة، وإقامة وتنظيم المؤتمرات والهاكاثونات والمسابقات المتخصصة فى أحدث التكنولوجيات الداعمة للنقل المعرفى والإبداع، ودعم تحويل الأفكار المبتكرة للشباب المعتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى منتجات أو خدمات، فضلا عن المساهمة فى نشر الوعى والدراية لأحدث تطورات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتخصصاتها والمهارات المطلوبة لها، وتطوير آليات التعلم والتدريب من خلال الاستخدام المبكر لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.