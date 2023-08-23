الرئيس الصيني: دول البريكس اتفقت على تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، إن دول البريكس اتفقت على اتخاذ إجراءات سريعة للبدء في تعزيز وتوسيع التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد شي جين بينج خلال كلمة ألقاها في قمة "البريكس" اليوم على أن الذكاء الاصطناعي؛ يسهم في تحقيق العديد من المنافع الكبرى، إلا أنه في الوقت نفسه يحمل في طياته الكثير من المخاطر، وفقا للموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الإخبارية الصينية.

وانطلقت قمة مجموعة "بريكس"، التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا أمس في جوهانسبورج، وستستمر حتى غد الخميس.