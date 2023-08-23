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الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقاتلة روسية تعترض طائرة حربية نرويجية فوق بحر بارنيتس

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، أن مقاتلة روسية من طراز "ميج-29" اعترضت طائرة حربية نرويجية أثناء اقترابها من الحدود فوق بحر بارنيتس.

وقالت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن أنظمة مراقبة المجال الجوى الروسية رصدت فوق مياه بحر بارنتس هدفا جويا يقترب من حدود روسيا الاتحادية، ولتحديد الهدف الجوى ومنع انتهاك حدود الدولة، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ-29"، تابعة لقوات الدفاع الجوى للأسطول الشمالى.

وأضافت أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الهدف الجوي، الذى تبين أنه طائرة نرويجية من طراز "R-8A Poseidon"، وتم منعها من انتهاك المجال الجوى الروسي، و"إجبارها على الابتعاد".

الدفاع الروسية مقاتلة روسية نرويجية