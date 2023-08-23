الليلة.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية بالكنيسة المرقسية في الإسكندرية

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، عظته الأسبوعية من بالمقر البابوي في الكنيسة المرقسية بالإسكندرية.

تنطلق عظة البابا تواضروس الثاني بحضور شعبي، على أن يتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.



من المقرر أن يلتقي وفد ألماني تابع للكنيسة الإنجيلية، بقيادة الدكتور القس ثروت قادس، عضو استشاري بالبرلمان الألماني عن الجاليات الأجنبية، القس سباستيان راعي الكنيسة الانجيلية ببرلين و مسئول العمل مع الشباب في برلين، ميشلا كلوسا مسئولة العمل بين الشباب والأطفال في كنيسة برلين ، بقداسة البابا اليوم لتهنئته لحصوله على الدكتوراه الفخرية من جامعة بازمان بيتر بالمجر.

يأتي الوفد برئاسة رئيس الأكاديمية الدولية للحوار بسنودس النيل الإنجيلي.

يشار إلى أن الوفد زار عدد من الأماكن السياحية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، وكما أنهم قد ألتقوا أيضاً بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



الجدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

