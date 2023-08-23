بروتوكول تعاون بين بنك ABC و"صحتنا" لدعم وحدات العناية المركزة بمستشفيات الدمرداش

وقع بنك ABC مصر برتوكول تعاون مع مؤسسة "صحتنا" للعمل على تجهيز وحدات العناية المركزة لأمراض القلب بمستشفيات الدمرداش بجامعة عين شمس.

وقع البروتوكول عمرو ثروت الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك ABC مصر مع عمرو شاكر المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة صحتنا ورئيس مجلس إدارة شركة ‘EGMED” وذلك بحضور لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية ورئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر.

أقيم حفل التوقيع بالمركز الرئيسي لبنك ABC مصر بحضور عدد من الإدارة العليا بالبنك ومؤسسة صحتنا.

بهذه المناسبة صرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر قائلاً: "لدى بنك ABC رؤية طموحة للنمو في السوق المصري فبعد نجاح إندماجنا القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام نستطيع اليوم ليس فقط العمل على تقديم أفضل تجربة بنكية لعملائنا بل أيضاً على أن يكون لنا دوراً فعالاً أكبر في دعم المجتمع الذي نعيش فيه، فالمسؤولية المجتمعية تعد أحد المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها استراتيجيتنا وتأتي الشراكة مع مؤسسة صحتنا كخطوة نحو توفير الرعاية الصحية المتكاملة التي تعد أحد أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع أهداف البنك المركزي للمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030 ونحن نتطلع الى المزيد من الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لنساهم معاً في بناء مستقبل أكثر استدامة".

من جانبها، قالت الدكتورة لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزي المصري للمسئولية المجتمعية، رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر: "استطاع القطاع المصرفي المصري خلال السنوات الماضية أن يلعب دوراً فعالاً في دعم أهداف المسؤولية المجتمعية و المساهمة بشكل كبير في العديد من القطاعات من خلال دعم مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ولما للصحة من أثر بالغ على المجتمع دعمت المؤسسات البنكية القطاع الطبي بشكل كبير للنهوض به والمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للعديد من قطاعات المجتمع حيث بلغت مساهمات القطاع المصرفي في هذا المجال نحو 10 مليار جنيه مما يؤكد على قوة القطاع في أن يكون له أثر حقيقي للنهوض بالمجتمع".

من جانبه قال عمرو شاكر المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة صحتنا: "نحن سعداء بشراكتنا مع بنك ABC والتي نأمل أن تكون بداية لمزيد من الشراكات الناجحة مع القطاع المصرفي لتحقيق أهداف المؤسسة في توفير الرعاية الصحية المتكاملة حيث نجحت صحتنا منذ نشأتها في تزويد المستشفيات بأجهزة ومستلزمات طبية تصل قيمتها الى مائتين واربعين مليون جنيه مصري ما بين أجهزة تم التبرع بها إلى مستشفيات جامعية، أو مستشفيات عامة، أو تأمين صحي، او معاهد ومراكز علاجية او مستشفيات تابعة لمؤسسات خيرية بمحافظات الجمهورية المختلفة. ومن خلال هذا التعاون بين الجانبين تم إعادة افتتاح وحدة الرعاية المركزة لمرضي القلب بمستشفى الطب الباطني بمستشفيات جامعة عين شمس، الدمرداش، مما يساهم في توفير الرعاية الطبية لما يقرب من ٢٥٠٠ مريضًا سنويًا".