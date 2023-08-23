تنظيم ماراثون خيري سنوي لدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب

تشهد القاهرة فى تمام السابعة من صباح يوم الجمعة الموافق 15 من سبتمبر المقبل، انطلاق الماراثون الخيري السنوي، حتى الثانية عشر ظهرًا في سوديك وست، لدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.



يعد الماراثون الخيري من الأحداث الرياضية المفضلة للعديد من محبي الرياضة والجري من جميع أنحاء مصر، وسيضم السباق ثلاث مسافات مختلفة هي: 10كم، 5كم، و3كم، ويقام الماراثون داخل مدينة سوديك وست مرورًا بملعب الجولف باليجريا ونادي Club S وستاون وغيرهما. كما يعد الماراثون الخيري حدثًا رياضيًا يناسب جميع الأعمار والمستويات.



وفي هذا الإطار، علق أيمن عامر، مدير عام سوديك على إقامة الماراثون الخيري قائلًا: "يسعدنا استضافة هذا الماراثون الخيري السنوي في سوديك وست، حيث يستمتع المشاركين بمسار متنوع داخل المشروع، كما نتشرف أيضًا بدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب كجزء من جهودنا المستمرة للمساهمة في تطوير وتنمية المجتمع."

واضاف أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ The TriFactory: "يشرفنا تنظيم ماراثون سوديك الخيري لهذا العام، وكذلك دعم مجدي يعقوب ومؤسسته مرة أخرى، كما نتطلع لرؤية أكبر عدد من المشاركين على خط البداية في هذا الماراثون الذي ينطلق في الخامس عشر من سبتمبر القادم".



الجدير بالذكر أن مؤسسة مجدي يعقوب للقلب وما تقدمه من جهود إنسانية من خلال مركز أسوان للقلب، هي المؤسسة المستفيدة من أولى سباقات سوديك الخيرية عام 2017 وكانت أيضًا شريكة لـ The TriFactory في تنظيم الحدث الرياضي الكبير في أسوان عامي 2017 و2018.

للتسجيل، يرجى الدخول على الرابط التالي :https://www.thetrifactory.com/sodic