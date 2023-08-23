مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الفيوم يعقد جلسته الـ188

أنعقد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 188، بحضور أعضاء المجلس، وذلك اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم.

وصرح الدكتور عاصم العيسوي أن المجلس أستعرض أنشطة قطاع خدمة المجتمع، وأحيط المجلس، علمًا بشأن إنجازات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص والحساب الختامي لكل مركز.

وأوضح أن المجلس ناقش الخطة السنوية الخاصة بالقوافل الشاملة للعام الجامعي المقبل، كما أحيط المجلس علمًا بمجالات العمل والخدمات المقدمة من مركز جامعة الفيوم للتطوير المهني للطلاب والطالبات.

وتناول المجلس مناقشة بعض البروتوكولات وإتفاقات التعاون الخاصة بقطاع خدمة المجتمع، وذلك بعد عرضها على لجنة البروتوكولات.

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