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الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن والمتاجر بالقليوبية

ضبط عناصر تشكيل عصابى
ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقليوبية، تخصصا فى إرتكاب جرائم السرقات وأرشدوا عن المسروقات، وذلك  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات. 

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العبور، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن والمتاجر بأسلوب تسلق المنافذ وإستخدام المفتاح المصطنع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد 12 واقعة سرقة، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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