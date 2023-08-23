الإنتاج الإعلامي واليونسكو ينظمان احتفالية دولية لحماية التراث السمعى والبصرى



تعتزم مدينة الانتاج الاعلامى ومكتب اليونسكو بالقاهرة تنظيم إحتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يوافق السابع والعشرون أكتوبر من كل عام.

تتضمن فعاليات الاحتفالية تنظيم ورشة حوارية يشارك فيها خبراء من كل انحاء العالم في مجال حفظ التراث السمعي البصري، والاطلاع على الجهود المصرية عموما ومدينة الانتاج الاعلامى على وجه الخصوص فى هذا المجال، وفى هذا السياق تم مناقشة الإعداد لإطلاق جائزة سنوية مشتركة بين مدينة الإنتاج واليونسكو لاهم مشروعات إنقاذ التراث السمعي البصري فى مصر .

جاء ذلك خلال إستقبال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور أيمن عبدالمحسن مدير المشروعات الثقافية بمكتب اليونسكو .

حضر اللقاء الدكتور هاني أبوالحسن مستشار رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي للتعاون الدولي وذلك لبحث أوجه التعاون بين اليونسكو والمدينة في العديد من المجالات الثقافية .

واطلع الوفد على جهود المدينة في الحفاظ علي التراث السمعي والبصري من خلال مركز ترميم التراث بالمدينة الذي ساهم في إنقاذ المئات من الأفلام التسجيلية والروائية وعلى رأسها جريدة مصر السينمائية والعديد من الافلام الروائية وحفظها للأجيال المقبلة .

وفي هذا الإطار أكد الجبالي اهتمام الدولة المصرية الكبير بإفريقيا بإعتبارها إمتداد طبيعي للتراث والثقافة المصري مشيراً إلي ضرورة إقامة دورات تعريفية للأفارقة في مصر للاطلاع على كافة الجهود المبذولة لحماية التراث السمعى والبصرى، وهو ما نوهت عنه مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة مشيرة إلي إهتمام المنظمة الكبير بإفريقيا وما تحمله من تراث ثقافي كبير.

تطرق اللقاء أيضاً إلي بحث تنظيم يوم تعريفي لمشروعات منظمة اليونسكو لطلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وتوجيه الطلاب لإنتاج أعمال سينمائية قصيرة توثق مشروعات اليونسكو فى الحفاظ على التراث.

وشدد الجبالي على أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة واليونسكو, معرباً عن إستعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل لتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات لخدمة الفعاليات والأنشطة الثقافية لمكتب اليونسكو بالقاهرة .

من جانبها أشادت نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي في المجال الثقافي والإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في هذا الشأن خاصة فيما تقوم به من جهود لإنقاذ التراث السمعي البصري معربة عن تطلعها إلي التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين وذلك للإستفادة بما تملكه المدينة من إمكانات تقنية ومراكز علمية وخبرات بشرية علي أعلي مستوي .

كان وفد اليونسكو أجرى جولة تفقدية بالمدينة شملت مركز ترميم التراث السينمائي الذي يقوم بالحفاظ علي التراث الوثائقي السمعي والبصري وحمايته من التلف والقدم وإستمعوا لشرح تفصيلي من القائمين عليه حول عمل المركز.

كما توجه الوفد إلي مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة وشاهدوا عمليات تجهيز الديكورات اللازمة بمواقع التصوير بالاحياء المختلفة إستعداداً لإستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة حيث زاروا أحياء لندن وإسطنبول وإسكندرية.