ضبط تشكيل عصابي بحوزته حشيش وهيروين بالمنوفية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى القاهرة والمنوفية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى الإتجار بالمواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم بمحافظة المنوفية، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - سلاح أبيض "سنجة" - ميزان حساس).

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة للدفاع، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريبًا).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.