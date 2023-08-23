بوتين: روسيا تدعم التوسع في استخدام العملات الوطنية في دول البريكس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تدعم زيادة دور دول البريكس في النظام النقدي والمالي الدولي والتوسع في استخدام العملات الوطنية.

وأضاف بوتين، في قمة البريكس الـ15، أن روسيا ستسهل تنفيذ استراتيجية الشراكة الاقتصادية لمجموعة البريكس ووضع معالم جديدة طويلة الأجل للتعاون.. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وتابع الرئيس الروسي: "من بينها زيادة دور دولنا في النظام النقدي والمالي الدولي، وتطوير التعاون بين البنوك وتوسيع استخدام العملة الوطنية وتعميق التعاون على طول خط السلطات المالية والضريبية ومكافحة الاحتكار".

وأشار إلى أن الأولويات الروسية الأخرى هي بناء الشراكة في مجال العلوم والابتكارات والرعاية الصحية والتعليم وتطوير العلاقات الإنسانية بشكل عام.

وقال بوتين، إن روسيا مستعدة لتقاسم التطورات والخبرات مع شركاء البريكس في مجال التحول الرقمي.

وأضاف "روسيا مستعدة لمشاركة خبراتها المتراكمة وأفضل الممارسات، بما في ذلك في مجال التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي"، مضيفا أن الجانب الروسي يرحب بتعزيز التعاون بين الدول في مجال الابتكار العالمي.