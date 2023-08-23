شرطة البيئة والمسطحات تشن حملة أمنية بالقليوبية والشرقية

شنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى القليوبية والشرقية .

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:

محافظة القليوبية

جرى ضبط (سيارتين) أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة ثان العبور ، مُحملتين بمضبوطات بلغت ( 950 كيلو جرام "إستاكوزا" المياه العذبة) معدة للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة.



محافظة الشرقية

جرى ضبط جراج بدائرة قسم شرطة بلبيس ، ضُبط بداخله 4 تانكات تحتوى على بعض رواسب زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة بالمخالفة للقانون.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية .