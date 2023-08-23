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الأربعاء 23 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شرطة البيئة والمسطحات تشن حملة أمنية بالقليوبية والشرقية

شرطة البيئة والمسطحات
شرطة البيئة والمسطحات
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شنت الاجهزة الامنية بقطاع الامن العام بمشاركة  الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة، حملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظتى القليوبية والشرقية .

 أسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية وذلك على النحو التالى:
 محافظة القليوبية

جرى ضبط (سيارتين) أثناء سيرهما بدائرة قسم شرطة ثان العبور ، مُحملتين بمضبوطات بلغت ( 950 كيلو جرام "إستاكوزا" المياه العذبة) معدة للبيع بدون تصريح من الجهات المختصة. 
 

محافظة الشرقية

جرى ضبط جراج بدائرة قسم شرطة بلبيس ، ضُبط بداخله 4 تانكات تحتوى على بعض رواسب زيوت الطعام المتهالكة والمستخدمة بالمخالفة للقانون. 
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

قطاع الامن العام والمسطحات البيئة