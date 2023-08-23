سعد سمير: تجربتي مع فيوتشر ناجحة ورحلت بدون خلافات

نفى سعد سمير لاعب فريق كرة القدم بفيوتشر السابق رحيله عن النادي بعد خلافات وذلك بنهاية الموسم المنقضي.

وقال سمير في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء، لا يوجد خلاف بيني وبين إدارة فيوتشر، وتجربتي معهم كانت ناجحة، ودعواتكم في مسيرتي الجديدة.

ويخوض فريق فيوتشر تدريباته استعدادا للموسم الجديد، حيث يركز الجهاز الفني حاليا على الجوانب البدنية ثم سيجهز اللاعبين بشكل فني قوي بعد خوض مباريات ودية.

ويقود فريق فيوتشر المدرب البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذى تولى المهمة خلفا للمدرب علي ماهر الذي رحل لتدريب المصري البورسعيدي.

وعمل فورموسينيو كمساعد مدرب مع جوزيه مورينيو أثناء فترة توليه تدريب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وتولى فورموسينيو تدريب الهلال السوداني، ثم انتقل لتدريب خربيكة المغربي، ومنه لنادي سترونجيست البوليفي قبل أن يتولى تدريب نادي فيوتشر إف سي من بداية الموسم.

وكان فيوتشر قد وجه الشكر للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة كابتن علي ماهر على الفترة التي قضاها في مهمة تدريب النادي خلال موسمين من النجاح.