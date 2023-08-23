حار رطب نهارا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس، حيث يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية و شديد الحرارة علي جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل الحرارة رطب علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا علي كافة الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد، انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 80 الى 90% للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الخميس شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة ورعدية على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، ونشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء والسواحل الغربية وشمال الصعيد وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من اقصي جنوب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الخميس، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، 33 للعظمى 24 درجة للصغري، وعلى السواحل الشمالية 31 للعظمي والصغري 24 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 39 للعظمى و29 للصغري، وعلى شمال الصعيد 37 للعظمي والصغري 23، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى و28 درجة للصغري.