حبس متهم بالاتجار في الحشيش بالبساتين

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بحبس متهم بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح أبيض، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بإرسال المضبوطات الي المعمل الجنائى، والتحفظ على الدراجة النارية والاستعلام عنها.

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخص مقيم البساتين، بحوزته كمية لمخدر «الحشيش» وزنت كيلوجرام ومبلغ مالي، وهاتفتن محمولان وسلاح أبيض «مطواة» ودراجة نارية.

وبمواجهته، اعترف بحيازته للمخدرات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع والهاتفين للتوصل بعملائه والدراجة النارية لسهولة التنقل، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.